وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني في إطار زيارته لطوكيو

وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني في إطار زيارته لطوكيو لحضور مراسم تشييع رئيس الوزراء الأسبق

27 سبتمبر، 2022
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التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء بوزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي.

جدد الشيخ أحمد الناصر خالص التعازي بوفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، مستذكرا مسيرته الحافلة بالعطاء وإسهاماته الكبيرة في إطار تعزيز العلاقات الكويتية – اليابانية.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني في إطار زيارته لطوكيو

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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27 سبتمبر، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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