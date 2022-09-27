الوزير الموسى: الانتهاء من وضع المسودة الأولى من مشروع شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير

الوزير الموسى: الانتهاء من وضع المسودة الأولى من مشروع شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير

أعلن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى الانتهاء من وضع المسودة الأولى من مشروع شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير وفق ضوابط واشتراطات المحددة من قبل الوزارة وفقا للتشريعات المحلية، مشيرا الى أن العمل جار الآن للحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وقال المهندس الموسى في تصريح صحفي اليوم أن المشروع يستهدف المباني الحكومية ومباني القطاع التجاري والاستثماري والسكني لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، على أن تقوم الوزارة بشراء الإنتاج غير المستخدم وتحويله الى شبكتها الكهربائية.

وبين الى أن المرحلة الأولى تستهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية لما نسبته عشرة بالمئة من كل قطاع، لافتا الى أن هذه المرحلة ستوفر 3 بالمئة من استهلاك الكهرباء في الكويت، مشيرا الى أنه من المتوقع توفير 720 ألف برميل نفط بعد اكتمال تطبيق المشروع، ويقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من انتاج الكهرباء بأكثر من 300 ألف طن سنويا.

وذكر الموسى أن المشروع يهدف إلى اشراك القطاعات في الدولة والمواطنين في توفير الطاقة النظيفة، والاستفادة من المباني العامة والخاصة والسكنية في دعم انتاج الطاقة الكهربائية لا سيما وأن الدولة مقبلة على مشاريع تنموية وسكنية ضخمة في السنوات القادمة.

وتوجه وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد على دعمه اللامحدود للمشاريع الكهربائية، وحرصه على تطوير الشبكة المحلية بما يخدم الخطط الحكومية المستقبلية.