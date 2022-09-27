وزير الخارجية يحضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الخارجية يحضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق

27 سبتمبر، 2022
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حضر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي وذلك في العاصمة طوكيو.

حيث نقل ممثل سموه رعاه الله تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وشعب دولة الكويت بوفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي.

وزير الخارجية يحضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق
وزير الخارجية يحضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق

المصدر
كونا
الوسوم
27 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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