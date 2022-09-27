المنفوحي: تسخير كافة الامكانات لتسهيل عملية الاقتراع وفق خطة متكاملة بين الجهات المعنية

اكد مدير عام بلدية الكويت ورئيس اللجنة المشتركة لانتخابات اعضاء مجلس الامة المهندس أحمد المنفوحي الانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات ليوم الاقتراع والذي سيجري يوم الخميس 29 الجاري لإظهار العرس الديمقراطي في ابهى صوره تقديرا لمكانة دولة الكويت الدولية في الديمقراطية بوجود مختلف وسائل الاعلام العالمية لتغطية انتخابات مجلس الامة 2022 .

وقال المنفوحي عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية بأنه تم اعتماد خطة متكاملة لتنظيم عملية الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ الخطة الموضوعة تنفيذا للأحكام الواردة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الامه وقيام الجهات المعنية بالأعمال والمهام المنوطة بكل جهة.

وأضاف بأنه تم تخصيص منطقة امان امام مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 118 مدرسة وتضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس لتكون خالية لحفظ الامن من قبل رجال الشرطة الى جانب عدم اقامة اي اكشاك او اعلانات للمرشحين في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع بالإضافة الى منع تواجد الشاحنات في مواقف تلك المدارس وازالة اي مخالفه للقوانين المنظمة من قبل فرق البلدية المتواجدة قبل واثناء وبعد يوم الاقتراع.