الداخلية: الوزير الخالد يزور منطقة صباح السالم لمتابعة الاختناقات المروية في وقت الخروج من المدارس

تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف الاختناقات المرورية قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بزيارة ميدانية الى (منطقة صباح السالم) بمرافقة قطاع المرور والهيئة العامة للطرق ووزارة الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومقاول المشروع لمتابعة الاختناقات المروية في وقت الخروج من المدارس.

واطلع الوزير من قيادات الدولة عن اسباب الاختناقات المرورية في منطقة صباح السالم والحلول الموضوعة من القطاعات لتيسير الحركة المرورية وتقييم الوضع المروري في المنطقة على مدار الساعة خاصة أوقات الذروة مع تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلبة وقائدي المركبات وتخفيف الاختناقات المرورية.

من زيارة وزير الداخلية إلى منطقة صباح السالم

وأمر الوزير بعمل دراسة شاملة عن اسباب الاختناقات المرورية ووضع حلول تحقق الانسيابية في حركة السير وتكثيف الدوريات في التقاطعات للعمل على الحد من الازدحام المروري وانتظام حركة المركبات وتنفيذ الخطة المرورية والأمنية مع فرز دوريات مرورية في منطقة الازدحام بمنطقة صباح السالم خلال أوقات الذروة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة على ضرورة تطبيق قواعد المرور على المخالفين خاصة في مناطق المدارس مع التعامل الراقي مع الحالات الإنسانية.

وحضر الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق المهندسة سهى اشكناني ووكيل وزارة الاشغال لشؤون الصيانة عبدالعزيز الصباح ونائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة غانم السند .

من زيارة وزير الداخلية إلى منطقة صباح السالم