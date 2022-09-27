“هيئة الشباب” تطلق برنامج اعداد وتأهيل الشباب الكويتي بالقطاع الحرفي والصناعي ضمن مشروع “المبادر المحترف”

“هيئة الشباب” تطلق برنامج اعداد وتأهيل الشباب الكويتي بالقطاع الحرفي والصناعي ضمن مشروع “المبادر المحترف”

أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج اعداد وتأهيل الشباب الكويتي في القطاع الحرفي والصناعي ضمن المشروع التنموي (المبادر المحترف) والهادف الى إتاحة فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص وتوفير مساحات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن البرنامج يأتي ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي الذي يهدف الى توجيه المبادرين الشباب نحو القطاعات الحرفية والصناعية والاقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية للانتاج المحلي.

وأضافت أن القطاع الصناعي والحرفي هو المعني بالتركيز على المنشآت التي تسهم في الانتاج تحت غطاء الدولة لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال.

وأوضحت أن الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال هي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز القطاع الحرفي والصناعي وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب الى جانب تقديمها إطار عمل لسياسة وتنظيم القطاعات الصناعية وتطوير التشريعات للأنشطة والإنتاج الصناعي وتطويرها من الناحية المهارية والعلمية.

وأفادت الهيئة ان البرنامج يدعم تفعيل مشاركة الشباب في تحمل المسؤولية الوطنية عبر مساهمتهم في تعزيز دورهم الإيجابي في كافة المجالات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لمشاركتهم الفعالة في اكتساب المهارات المهنية والإدارية والاستراتيجية التي تعود بالنفع العام على سوق العمل الكويتي والتنمية المجتمعية.

وأشارت إلى أن مشروع (المبادر المحترف) يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب الكويتي لإقامة مشاريعهم الخاصة وفق متطلبات السوق المحلي وحسب متطلبات الجهات التمويلية.

ودعت الشباب الكويتي إلى الاطلاع على برامج الهيئة عبر موقعها الالكتروني (www.youth.gov.kw) واختيار ما يناسبهم من البرامج التي تقدمها بالمجان لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم.