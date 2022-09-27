بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر20 نقطة ليبلغ مستوى 98ر7204 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر182 مليون سهم عبر 12859 صفقة نقدية بقيمة 6ر56 مليون دينار (نحو 4ر171 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر26 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5383 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 04ر97 مليون سهم عبر 4634 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 3ر29 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر38 نقطة ليبلغ مستوى 69ر8071 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 2ر85 مليون سهم عبر 8225 صفقة بقيمة 9ر46 مليون دينار (نحو 142 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر24 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5560 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 9ر86 مليون سهم عبر 3604 صفقات نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (يوباك) و(تنظيف) و(التخصيص) و(صلبوخ) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (كفيك) و(تحصيلات) و(وطنية د ق) و(إيفا فنادق) من الأكثر انخفاضا.