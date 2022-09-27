الوزير الجلاوي: التوقيع على عقد بيع الأصول العقارية المملوكة لفهد الرجعان وزوجته بقيمة 34 مليون دينار

صرح المستشـار/ جمـال الجـلاوي وزيـر الـعـدل أنـه بعـد جـهـود مضنية قامـت بـهـا نيابـة التنفيـذ الجنــائي والقطاعـات الماليـة والإداري والتوثيـق العقاري والمكتـب الفنـي لـوزارة العـدل فقـد انتهـت الـوزارة إلى التوقيـع اليـوم 2022/9/27 على عقـد بيـع الأصـول العقاريـة للمحكوم عليهمـا فـهـد الرجعـان وزوجتـه مـنـى الـوزان وورثـة الأول وعـددها 42 عقـار منـهـا 37 عقـار أرض فضـاء بمنـاطق وسـاحات مختلفـة و4 عقـارات بنـاء قـائم قيمتهـا التقديريــة مبلـغ 33,900,000 د.ك (ثلاثـة وثلاثــون مليـون وتسعمائة دينــــار كــويتي) لاسترداد مبلـغ 82,200,000 دولار لصـــالح الهيئـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيــة بالإضـــافة إلـى مبلـغ 164,400,000دولار غرامــة جزائيـة بإجمــالي مبلـغ 246,600,000 دولارمع شركة الإنماء العقارية وذلك بعـد تـذليل جميع العقبات التي كانـت تعـوق تنفيذ الحكـم.

وجـدير بالذكر أنـه قـد سـبق تحصيل مبلغ مقداره مليـون ومـائـة وثمانية وثلاثون ألـف دينـار نـاتج مصـادرة أمـوالهم النقديـة قيمـة المبيـع لـه والأوراق الماليـة والأسهم والسندات المملوكـة لـه وأنـه بالتنسيق مـع النـائـب الـعـام تـم الاتفـاق على إرسـال وفـود مـن النيابة العامـة إلـى حيـث أمـوال الرجعـان وأسرته بالخـارج و ذلـك لمتابعـة إجـراءات استرداد تلـك الأمـوال عـن قـرب علـى ضـوء الاتفاقـات والمعاهدات الدوليـة التـي أبرمتها وزارة العـدل مـع الـدول الصديقة بشـأن تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة.

ونـوه أن أمـوال الرجعـان وزوجتـه قـد تـم الـتحفظ عليهـا منـذ عـام 2015 وأن وفـاة المـتهم الأول فـهـد الرجـعـان لا تـأثير لـهـا علـى الاستمرار في إجراءات تنفيذ العقوبات الماليـة طبقـاً لقـانون حمايـة الأمـوال العامـة فـي مواجهة المتهمة الثانية وورثة المتهم الأول.