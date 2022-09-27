“مجلس التعاون”: 57 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي مع الأردن في 8 سنوات

“مجلس التعاون”: 57 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي مع الأردن في 8 سنوات

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف اليوم الثلاثاء ان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية والأردن بلغ خلال الفترة من 2013 الى 2020 حوالي 57 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح اعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي -الأردني بالعاصمة الأردنية عمان للبحث في افاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.

وأضاف في الافتتاح الذي حضره سفير دولة الكويت عزيز الديحاني ان الاستثمارات الخليجية في سوق عمان المالي ونظيراتها العربية والأجنبية تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.

وتابع ان المنتدى يشكل فرصة لاصحاب الاعمال للتوسع في استثماراتهم وتعزيز مجالات الشراكة مؤكدا ان التقلبات الاقتصادية العالمية تستدعي التوسع في الإنتاج والاعتماد على الصناعات المحمية والنفاذ الى الأسواق الدولية بتكاملية. ومن جانبه وصف مندوب رئيس الوزراء الأردني وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي في كلمته العلاقات الاردنية – الخليجية بأنها نموذج يحتذى به في السعي للتعاون والتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتزداد قوة مع مرور السنين.

وقال ان حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 6ر6 مليارات دولار عام 2021 وتشكل الصادرات الاردنية منه ما قيمته 7ر1 مليار دولار وبنسبة 20 بالمئة من اجمالي الصادرات الاردنية للعالم فيما تشكل الواردات الاردنية من دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 9ر4 مليارات دولار وبنسبه 23 بالمئة من اجمالي الواردات الاردنية من العالم خلال نفس العام.

وأضاف الشمالي ان دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ موقعا متقدما في قائمة المستثمرين بالمملكة في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الانشاءات السياحية.

ومن جهته قدر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن بحوالي 40 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات وبلغ التبادل التجاري حوالي 6 مليارات دولار سنويا فيما تبلغ قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في دول المجلس حوالي 5ر3 مليارات دولار.

وذكر ان الحكومات الخليجية توفر اليوم فرصا هائلة في مجالات وانشطة اقتصادية وسياحية وصناعية ومالية حيوية بامتيازات وحوافز كبيرة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المستقطبة لدول المجلس خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع والمدن العمرانية الحديثة والطاقة النظيفة والخدمات مثمنا جهود الحكومة الأردنية في توفير الحوافز والدعم لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس.

ومن جانبه قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان المنتدى الذي يعقد تحت شعار (افاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري) يشكل لبنة جديدة في مسيرة علاقات الاردن الاستثمارية والتجارية مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف ان الواقع الاقتصادي الجديد يتطلب تحولات وانماطا جديدة وان المنتدى يسهم في مد جسور التعاون والتكامل بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي معربا عن امله ان يخرج المنتدى بخريطة طريق وخطة عمل تشاركية وتكاملية بأهداف محددة تخدم مصالح الطرفين.

ووفق المنظمين يبحث المنتدى افاق الشراكة الاقتصادية المقبلة والفرص الاستثمارية المتاحة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وعرض دراسات جدوى لمشروعات استثمارية لرواد الاعمال بالاردن واخرى كبرى في قطاعات واعدة كالنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والامن الغذائي والتصنيع الزراعي.

وسيتم خلال المنتدى عرض الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وترتيب زيارات ميدانية للوفد المشارك لمشروعات ومنشآت اقتصادية للاطلاع على الفرص المتاحة على ارض الواقع.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 120 من اصحاب الاعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف تجارية.