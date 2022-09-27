سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد ووزير النفط ورئيس ديوان الخدمة المدنية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس حيث قدم لسموه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام سعد الربيعان وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.