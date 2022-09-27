وزير الصحة د. خالد السعيد

وزير الصحة: افتتاح مركز اتصال مباشر لتلقي استفسارات وشكاوى المتقاعدين المستفيدين من “عافية”

27 سبتمبر، 2022
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أعلن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد افتتاح مركز اتصال مباشر لتلقي استفسارات وشكاوى المتقاعدين المستفيدين من خدمات تأمين (عافية) والذي سيبدأ عمله اعتبارا من يوم غد الاربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة و45 ظهرا.

وأوضح الوزير السعيد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن المركز يهدف الى ضمان مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين المشتركين في بطاقه عافية والتعامل مع الشكاوى مباشرة مشيرا الى تخصيص الخط الساخن 22965856 لاستقبال اتصالات المتقاعدين.

وثمن دور ادارة التأمين والضمان الصحي من خلال زيادة التركيز على الدور الرقابي وفقا لما جاء في عقد عافية (3) وضمان وصول الخدمة للمتقاعدين بالمستوى المطلوب.

المصدر
كونا
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27 سبتمبر، 2022
0 32 أقل من دقيقة

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