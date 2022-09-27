سفير الكويت لدى صربيا فايز مجبل المطيري مع الرئيس الكساندر فوتشيتش

سفير الكويت لدى صربيا فايز مجبل المطيري مع الرئيس الكساندر فوتشيتش

قدم السفير فايز المطيري اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماده إلى الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش وذلك خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة بلغراد.

وقالت سفارة الكويت في صربيا في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السفير المطيري نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الرئيس الصربي.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فضلا عن تعزيز التعاون في شتى المجالات وزيادة الزيارات الرسمية بين الجانبين.