سفارة الكويت في أمريكا تخصص للمواطنين المتواجدين في مناطق إعصار “إيان” موقعين لإجلائهم

تود سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تسترعي انتباه المواطنين الكرام المتواجدين في المناطق المتوقع أن تتعرض لإعصار (إيان) الذي سيضرب بعض المناطق الأمريكية إلى أنه قد تم تخصيص فندق في مدينة ميامي فى ولاية فلوريدا وفندق في مدينة أتلانتا فى ولاية جورجيا كموقعين لإجلاء المواطنين الكويتيين الذين يرغبون في ذلك وعلى النحو التالي:

1.الفندق في مدينة ميامي:

HILTON MIAMI DADELAND

العنوان: 9100 N Kendall Dr, Miami, FL 33176

التلفون: 17869751920+

2.الفندق في مدينة أتلانتا:

THE OMNI HOTEL CNN CENTER

العنوان: 100 CNN CENTER NW, ATLANTA, GA 30303

التلفون: 14046590000+

كما تم تحديد موقع في مدينة تامبا فى ولاية فلوريدا لنقل المواطنين الى هاتين المدينتين عبر حافلات مخصصة لذلك حيث ستتحرك هذه الحافلات في تمام الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 من العنوان التالي: 1720 E HILLSBOROUGH AVE, TAMPA, FL 33610

وتؤكد السفارة في واشنطن للمواطنين الكويتيين الكرام ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الإعصار متمنية للجميع السلامة كما انها وفي الوقت الذي تتمنى السفارة للجميع السلامة فإنها تؤكد ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية المعنية.

وفي هذا الصدد تحث السفارة مواطنيها على الاستمرار بالتواصل معها على الأرقام التالية:

-سفارة دولة الكويت 2022620758

-القنصلية العامة في نيويورك 9172426688

-رقم الطوارئ لمدينة ميامي 2028733671

-رقم الطوارئ لمدينة أتلانتا 2106665555/ 9172974449