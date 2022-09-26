دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تتفوّق على المجر وتبلغ نصف النهائي وتعادل إنكلترا وألمانيا

بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه الاثنين على المجر بنتيجة 2-صفر في العاصمة بودابست، فيما أنهى منتخبا ألمانيا وإنكلترا مشوارهما بتعادل مثير 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وسجّل هدفي بطل كأس أوروبا 2020 والذي يغيب عن مونديال قطر 2022 للمرة الثانية توالياً، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري (27) ولاعب إنتر فيديريكو ديماركو (52).

وبالتالي، تصدّرت إيطاليا المجموعة الثالثة مع 11 نقطة، بفارق نقطة عن المجر، ليلحق بهولندا وكرواتيا، في انتظار اكتمال المربع الثلاثاء بعد مواجهة إسبانيا والبرتغال.

وبعد ضغط كبير من المنتخب الإيطالي في الشوط الأول، بدا المنتخب المجري متوتراً وكرّت سبحة الأخطاء في التمرير من جانب المدافعين، ومن إحداها حينما كان آدم ناغي يعيد الكرة إلى حارسه بيتر غولاكسي، أخطأ الحارس في التمرير ووصلت الكرة إلى راسبادوري الذي بات أمام مرمى شبه خال وأسكن الكرة الشباك في الدقيقة 27.

وكاد جوفاني دي لورنتسو أن يضاعف النتيجة بعد أربع دقائق بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء، غير أن مرت إلى جوار القائم.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، سنحت فرصة هدف محقق للمنتخب بعد تسديدة من داخل المنطقة من دومينيك شوبولاي تصدّى لها الحارس جانلويجي دوناروما، ويتابعها لويك نيغو بتسديدة أخرى أبعدها الدفاع خارج المنطقة، وتجد آدم شالاي الذي أطلق تسديدة قوية واصل فيها دوناروما تألقه وأبعدها أيضاً.

وقال حارس باريس سان جرمان الفرنسي بعد الفوز “كنا في حاجة لهذه المباريات لاستعادة الحماسة حتى لو بقيت كأس العالم جرحاً مفتوحاً ولا يمكننا العودة”.

وأضاف “علينا أن نبدأ من جديد، علينا أن نفعل ذلك من أجل إيطاليا بأكملها”.

ووسط محاولات المجريين العودة، جاء ديماركو في الدقيقة 52 وضاعف النتيجة للأتزوري بعد تمريرة رائعة من نيكولو باريلا إلى بريان كريستانتي الذي مررها بدوره إلى ديماركو فهز الشباك.

ألمانيا وإنكلترا تودّعان بالتعادل

وفي مباراة أخرى، ودّع منتخبا إنكلترا وألمانيا البطولة بتعادل 3-3 على ملعب ويمبلي.

وسجّل أهداف إنكلترا لوك شو (71)، مايسون ماونت (75) وهاري كين (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز ثلاثية ألمانيا كاي هافرتس (67 و87) وإيلكاي غوندوغان (52).

وبالتالي، أنهى المنتخب الألماني مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تذيّل الإنكليز الترتيب بثلاث نقاط.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، دفع المدرب هانزي فليك بتيمو فيرنر في الشوط الثاني، ليهدر الأخير هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة من يوزوا كيميش وسددها بغرابة خارج الملعب.

غير أن المدافع هاري ماغواير أهدى الألمان هدفاً سهلاً عندما مرر الكرة من طريق الخطأ إلى جمال موسيالا الذي حاول عبور مدافع مانشستر يونايتد، فالتحم معه وأسقطه أرضاً.

وطالب لاعبو المنتخب الألماني باحتساب ركلة جزاء، غير أن الحكم أمر باستكمال اللعب، قبل اللجوء إلى تقنية الفيديو والعودة عن قراره، فاحتسب ركلة جزاء ترجمها غوندوغان هدفاً (52).

وعاد ماغواير مجدداً ليتقدم نحو منطقة جزاء ألمانيا مقدماً مساندة هجومية، غير أن دفاع الضيوف نجح في استخلاص الكرة منه وبنى هجمة مرتدة انتهت بهدف من تسديدة رائعة لهافرتس (67).

وقلّص المنتخب الإنكليزي النتيجة بتسديدة قوية من شو سكنت الشباك (71) وزادت من عزيمة “الأسود الثلاثة”، فنجح ماونت بعد ثلاث دقائق من إدراك التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإنكلترا هذه المرة لصالح جود بيلينغهام بعد العودة إلى (في إيه آر)، لينجح كين في تنفيذها بنجاح ويتقدّم أصحاب الأرض بالنتيجة (83).

غير أن رد الضيوف لم يتأخر، فأطلق سيرج غنابري تسديدة بعيدة كان لها نيك بوب بالمرصاد، لكنها ارتدت منه أمام هافرتس الذي أسكنها الشباك بسهولة (87).

وحاول الإنكليز خطف الفوز الذي لاح في الأفق في الدقائق الأخيرة، غير أن تألق الحارس مارك أندريه تير شتيغن، حال دون ذلك.