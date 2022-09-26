افتتاح ثلاثة مشاريع مياه بدعم كويتي في محافظة “الحديدة” اليمنية

افتتح وكيل محافظة (الحديدة) اليمنية وليد القديمي اليوم الاثنين ثلاثة مشاريع مياه يستفيد منها ستة آلاف مواطن في ريف المحافظة الجنوبي بتمويل من الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية.

وأعرب القديمي في تصريح صحفي خلال حفل التدشين عن شكره وتقديره وامتنانه باسم السلطة المحلية في (الحديدة) لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير على الدعم الكبير والكريم المقدم لأبناء المحافظة.

وأوضح أن هذه المشاريع الهامة والحيوية التي تنفذ في مديرية (الخوخة) الساحلية على البحر الأحمر ستضع حدا لمعاناة آلاف من الأسر في الوصول إلى المياه النقية والامنة في هذه المناطق التي عانت طويلا من نقص المياه.

ستة آلاف مواطن يمني يستفيدون من ثلاثة مشاريع مياه متكاملة

من جانبه اشاد مدير مديرية (الخوخة) سالم فتيني في تصريح مماثل بالدعم السخي التي تقدمه دولة الكويت من خلال هذه المشاريع المستدامة التي ستوفر المياه النقية لآلاف الأسر المحتاجة في المديرية.

واعرب عن تقديره لما تبديه دولة الكويت من حرص على الوصول إلى احتياجات الناس من خلال مشاريع دائمة النفع سواء في (الحديدة) أو في عموم مناطق اليمن.