سفير دولة الكويت يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية العماني

قدم السفير محمد الهاجري اليوم الاثنين اوراق اعتماده إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سفيرا لدولة الكويت لدى سلطنة عمان.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عمان في بيان لها ان السفير الهاجري نقل تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى نظيره العماني بدر البوسعيدي.

واكد السفير الهاجرى نقلا عن البيان حرصه على العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق صالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.