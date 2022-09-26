عمر العمر يؤكد حرص الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والقوانين للاتحاد الدولي للاتصالات

عمر العمر يؤكد حرص الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والقوانين للاتحاد الدولي للاتصالات

اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والقوانين للاتحاد الدولي للاتصالات والسياسات العامة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الكويت بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات والمنعقد حاليا في رومانيا تحت مظلة الامم المتحدة.

وقال العمر في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان دولة الكويت عضو فعال وبارز في الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال مشاركاتها الفاعلة في اعمال هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد كل اربع سنوات.

وذكر انه تم انتخاب مديرة ادارة المكتب الفني بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندسة سميرة بلال لمنصب نائب رئيس لجنة الصياغة في هيكل المؤتمر خلال فترة انعقاده.

ومن جهته اكد سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري ان المشاركة في مثل هذه الاجتماعات يأتي للتأكيد على التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية.

واشاد السفير الهاجري بمشاركة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمثل هذه المؤتمرات لمواكبة مسيرة التطور والتنمية التي يشهدها العالم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي والتشريعات والقوانين الدولية.

ويعتبر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تستمر اعماله حتى ال 14 من اكتوبر المقبل السلطة العليا للاتحاد حيث يتم تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد واقرار دوره في المستقبل.