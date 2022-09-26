بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الـ 26 من سبتمبر (أيلول)، مرسوماً منح بموجبه الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع المخابرات الأميركية إدوارد سنودن.

وفر سنودن (39 سنة) من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية عام 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية التي كان يعمل فيها.

وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 حزيران (يونيو) 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصا عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.