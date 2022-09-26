وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدير وتستنكر اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية

26 سبتمبر، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية والإعتداء على المصلين وفرض قيود على دخولهم وإعتقال العشرات منهم.

وحذرت الوزارة في بيان لها من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل تعديا على حرمة الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لقرارت الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والحازم للجم انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلية ووضع حد لها وتوفير الحماية اللازمة للأماكن المقدسة بما يحفظ الوضع القانوني والتاريخي لها.

المصدر
كونا
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26 سبتمبر، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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