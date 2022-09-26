مجلس الوزراء يعقد إجتماعة الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 26 /9 /2022 في قصر السيف برئاسة الشيخ/ طلال خالد الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ د. محمد عبداللطيف الفارس بما يلي:

من منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية استهل مجلس الوزراء أعماله بإحاطة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الأحمد الصباح المجلس علماً، بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب (غرب مدينة صباح الأحمد السكنية) البالغ مساحته ( 2) كيلو متر طولاً و(2) كيلو متر عرضاً ، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وهو التنازل الثاني من قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية السكنية .

وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة الكريمة والتي تؤكد على الاهتمام بالقضية الاسكانية والحرص على توفير الرعاية السكنية للمواطنين .

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الـ (92) والذي صادف يوم الجمعة الماضية ، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان آل سعود وللشعب السعودي الشقيق، سائلاً المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرفاه، مشيداً بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات على أرض المملكة وبدورها الإيجابي في خدمة الإسلام والمسلمين والسلام.

وبمناسبة بدء العام الدراسي 2022 /2023 شرح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي / د. علي فهد المضف للمجلس تفاصيل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في جميع المحافظات، كما أحاط المجلس بالترتيبات التي تم إنجازها من قبل اللجان المختصة والخاصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس والمرافق وكوادر التعليم والكتب الدراسية، تمهيداً لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقاً من اليوم الأول، وقد عبر المجلس عن تمنياته لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدهم ورفعة شأنها، ودعا إلى بذل الجهود لتهيئة بيئة دراسية مناسبة للطلبة والطالبات .

ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علمًا بتوصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بشأن التقرير المعد من قبل لجنة حصر أراضي الفضاء المملوكة للدولة الصالحة للمشاريع السكنية في المنطقة الحضرية (المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (49) لسنة 2021)، الأراضي الصالحة للرعاية السكنية والمعوقات التي تواجه كل منها، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بما يلي:

أ ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع المحددة بالتقرير لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة لكل منها وصولاً إلى مرحلة توزيعها إلى مستحقيها.

ب ـ التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وسبل تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها المناطق المخصصة للرعاية السكنية ، على أن تتم موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما يتم التوصل إليه بشأن كافة المواقع المذكورة أعلاه والتوصيات المناسبة بهذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخه.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن العرض المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة اللجان) بشأن متابعة البرامج الزمنية المقدمة إليها من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالمشاريع التابعة لها {مشروع المدينة الترفيهية، مشروع حديقة الشعب، معالجة الأوضاع القائمة بنقعة الشملان، مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، مشروع المدن العمالية بدولة الكويت، مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، مشروع الصبية الترفيهي، مشروع مسار سكة الحديد في دولة الكويت، سوق الصفارين، مشاريع المدن الإسكانية، مشاريع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات، إقامة مشاريع إنشائية وتطويرية سياحية في جزيرة فيلكا (منتجعات، منتزهات، شاليهات)}، وقرر مجلس الوزراء تكليف {اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى} باستكمال جهودها الحثيثة في متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وغيرها من المشروعات التنموية الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء.

كما أحيط المجلس علمًا بتوصية اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء {فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ/ جابر الأحمد الصباح} بشأن الإجراءات المتخذة بشأن المشروع وذلك حتى شهر سبتمبر لسنة 2022، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع كل من {وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المواصلات، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة} للانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لـمـواقـع الاستثمار في جسر الشيخ/ جابر الأحمد الصباح (الجزيرتين الاصطناعيتين، والضفتين الشمالية والجنوبية) بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لاستيعاب الأنشطة والمشاريع التي سوف يتم إنـجـازها في تلك المواقع من قبل المستثمرين، كما قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء {فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ/ جابر الأحمد الصباح} والجهات التي تراها مناسبة لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة «مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ/ جابر الأحمد الصباح (بما فيها: الجزيرتين الاصطناعيتين، والضفتين الشمالية والجنوبية)» وسرعة تحديد مدى ملائمته لرؤية المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن، وعلى الأخص مدى إمكانية مشاركة المؤسسة والشركات الحكومية التابعة لها بالمشروع المشار إليه بما يضمن تحقيق العوائد المالية ويصب بالنفع على الدولة، وموافاة مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني لدعم جهود الدولة في خطواتها نحو تحقيق التحول الرقمي.

وقد عبَّر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم، والذي يعزز مفهوم الدور الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

كما بحث مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية بشأن إسقاط ما تبقى من الأقساط المستحقة على الشهداء المراد تكريمهم لكل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي وإعادة ما تم سداده لذويهم بناء على طلب مكتب الشهيد .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيه اللجنة .

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ورئاسة مجلس الوزراء – إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية، ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتعديل الاتفاقية الموقعة 16 فبراير 1999 بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية .