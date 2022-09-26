تباين أداء الأسهم في وول ستريت في بداية أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء الأسهم في وول ستريت في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الفائدة، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.24% أو (- 70 نقطة) إلى 29519 نقطة، في تمام الساعة 04:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما استقر مؤشر “إس آند بي 500” عند 3693 نقطة، وارتفع الناسداك بنسبة 0.68% أو ( + 73 نقطة) عند 10935 نقطة.

وكتب “مايكل ويلسون” كبير محللي الأسهم الأمريكية لدى “مورجان ستانلي” في مذكرة أن قوة الدولار أدت تاريخيًا إلى نوع من الأزمة المالية أو الاقتصادية.

وأقر “رافائيل بوستيك” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في حديث لـ “سي بي إس” بأن رفع أسعار الفائدة سيبطىء نمو الاقتصاد ومن المحتمل أن يتسبب في فقدان الوظائف، لكنه لا يعتقد أن هذا يعني أن الاقتصاد سوف يغرق في ركود عميق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع “فيكس” وهو مؤشر التذبذب المعروف بمقياس الخوف في “وول ستريت” بنسبة 3.71% إلى 31.03 نقطة، بعدما قفز في وقت سابق اليوم عند 32.7 نقطة وهو المستوى الأعلى منذ منتصف يونيو.