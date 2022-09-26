الإمارات: إلغاء إلزامية الكمامة في الأماكن المغلقة وإلغاء الفواصل بين المصلين في المساجد

الإمارات: إلغاء إلزامية الكمامة في الأماكن المغلقة وإلغاء الفواصل بين المصلين في المساجد

أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات، وسيتم تطبيق كافة هذه الشروط ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022.

وشملت الإجراءات الجديدة ما يلي:

فيما يتعلق بلبس الكمامات، أكدت الهيئة أن لبسها مازال الزامياً في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام. كما يجب على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، أما غير ذلك، فلبس الكمامة يعد اختياريًا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى.

لاشتراطات المساجد ، فقد جرى تخفيف على الإجراءات المتبعة بها، حيث تم إلغاء فاصل المسافة بين المصلين، مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية حفاظاً على الصحة العامة، ولبس الكمامة.

فيما يخص نظام المرور الأخضر، فقد تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية إجراء فحص دوري كل 7 أيام لغير الحاصلين على التطعيم.

كما أن نظام المرور الأخضر مازال شرطاً إلزامياً للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي.

بالنسبة لقطاع الطيران، فيعمل القطاع بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للطيران، فيما يترك لشركات الطيران القرار في تحديد اختيارية أو الزامية لبس الكمامة على متن الطائرات.

يتم تحديد متطلبات فحوصات المغادرين من المطعمين وغير المطعمين بناء على طلب الوجهة المراد السفر إليها، أما فيما يخص القادمين إلى الدولة، فالبروتوكول الحالي المطبق مازال ساريًا للمطعمين وغير المطعمين.

أما ما يتعلق بنظام عزل المصابين، فقد قرر القطاع الصحي تقليص فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزليا أو مؤسسيا، فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي، مثال على ذلك المدن العمالية.

بالنسبة لنظام المخالطين، يكتفي بالفحص المخبري PCR عند ظهور الأعراض.

كما أعلنت الهيئة عن وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات كوفيد-19، والالتزام بتوفير بياناتها المحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.