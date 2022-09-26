وزارة الخارجية المصرية

مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى

26 سبتمبر، 2022
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دانت مصر اليوم الاثنين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن استمرار مثل تلك الخروقات وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وحذر البيان من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف كونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.

المصدر
كونا
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26 سبتمبر، 2022
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