“الحرس الوطني”: رفع درجة الاستعداد لمساندة أجهزة الدولة للتعامل مع موسم الامطار

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي رفع درجة الاستعداد للوحدات المعنية وتفعيل مراكز العمليات وفرق الطوارئ الفنية لتقديم الإسناد اللازم لكافة أجهزة الدولة المعنية بمواجهة الأمطار والآثار المترتبة عليها.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني اليوم الاثنين عقب قيام الفريق الرفاعي وعدد من كبار القادة بزيارة إلى معسكر (التحرير) لتفقد قوة إسناد أجهزة الدولة استعدادا لموسم الأمطار إذ اطلع على الآليات والأجهزة والمعدات التي تم تطويرها لتقديم أفضل الدعم والمساندة خلال موسم الأمطار.

واستمع الرفاعي إلى إيجاز عن قيادة المعاون للاسناد الإداري حول خطة التعامل مع أمطار الخير والتي تعتمد على فرق فنية مدربة على استخدام أحدث الآليات والمعدات المخصصة للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسييل حركة الطرق.

كما استمع لإيجاز مماثل من مديرية الخدمات الفنية (فرع الإطفاء) عن جاهزية أسطول آليات الإطفاء والمعدات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها خلال التعامل مع موسم الأمطار.