جامعة الكويت: اختيار الطبيب الكويتي د. فواز الزعبي محكما بالمنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان

أعلنت جامعة الكويت أن المنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان (IADR) اختارت القائم بأعمال رئيس قسم العلوم الجراحية الدكتور فواز الزعبي محكما ضمن لجنة تقييم الأبحاث الدولية لطلبة الدراسات العليا لأبحاث طب وجراحة الفم والأسنان والفكين.

وقال القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الدكتور راشد العازمي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن اختيار الدكتور الزعبي جاء بجانب تسعة محكمين آخرين من مختلف دول العالم للسنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن هذا الاختيار يأتي ضمن استعدادات المنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان (IADR) للمؤتمر الدولي السنوي المزمع إقامته العام المقبل.

وأشار إلى أن الاختيار يؤكد المستوى الأكاديمي الرفيع لأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الاسنان وسمعتهم المرموقة في المحافل الدولية والذي انعكس بشكل إيجابي على التحصيل العلمي لطلبة الكلية.

وأفاد العازمي بأن لجنة التحكيم تقوم بمراجعة الأبحاث المقدمة من قبل طلبة الدراسات العليا في الجامعات والمستشفيات على الصعيد الدولي لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة سنويا في عدة مجالات.

الأستاذ المشارك بكلية طب الأسنان في جامعة الكويت الدكتورة أبرار العنزي

وفي السياق ذاته قال العازمي إن المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (AMER) اختارت الأستاذ المشارك بكلية طب الأسنان في جامعة الكويت والأمين العام لجمعية أبحاث طب الأسنان الكويتية الدكتورة أبرار العنزي ممثلة لها للمشاركة بفعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان (آيدك دبي) المزمع إقامته العام المقبل.

وأوضح أن مشاركة الدكتورة العنزي في مؤتمر (آيدك دبي) الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال طب الأسنان سيكون عبر محاضرة متخصصة بعنوان (كيفية اختيار فكرة بحث جديدة وكتابة اقتراح بحثي) في فبراير المقبل.

وبين أن مشاركتها تأتي استكمالا للحضور المتميز لأعضاء هيئة التدريس في كلية طب الأسنان في المحافل العلمية الدولية.