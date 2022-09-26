باكستان تعلن مقتل 6 جنود في تحطم طائرة مروحية عسكرية

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين مقتل ستة جنود على الأقل في تحطم طائرة مروحية عسكرية جنوب غربي البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان إن الطائرة تحطمت خلال القيام بمهمة طيران قرب مدينة (خوست) في اقليم بلوشستان.

وذكر البيان أن من بين القتلى ضابطين اثنين من دون ان يفصح عن مزيد من التفاصيل حول سبب تحطم الطائرة.

وفي مطلع أغسطس الماضي تحطمت طائرة اغاثة مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها ستة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في اقليم بلوشستان ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة في الآونة الأخيرة أدت الى مقتل عشرات الاشخاص إضافة الى الأضرار المادية الجسيمة.