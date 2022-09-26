الداخلية: اجتماع تنسيقي بين الإدارة العامة للمرور وجامعة الكويت لوضع الحلول المناسبة لتخفيف الاختناقات المرورية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح عقد اليوم الاثنين الموافق 2022/09/29 اجتماع تنسيقي بين الإدارة العامة للمرور وجامعة الكويت “الشدادية” بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومسؤلي جامعة الشدادية وذلك لوضع الحلول المناسبة لتخفيف الاختناقات المرورية.

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء الصايغ بالحضور، وتم خلال اللقاء التوصل إلى حلول عاجلة وسريعة لتخفيف الاختناقات المرورية, حيث تم فتح جميع التقاطعات المرورية ووضع 3 سيارات تصوير (بكاميرات) لضبط المخالفين وفرز دوريات مرورية داخلية لتنظيم الحركة المرورية خلال هذه الفترة من بداية العام الدراسي.

من الاجتماع

وأشار اللواء الصايغ إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل جاهدة في تسيير الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسية والفرعية خصوصاً مع دخول الفصل الدراسي الأول من العام 2022 وذلك من خلال الانتشار الكثيف للدوريات المرورية في كافة أنحاء الكويت للتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية.

مؤكداً أن الإدارة تعمل على تقييم الوضع المروري في مختلف الأوقات وخصوصاً وقت الذروة والتعامل مع الاختناقات المرورية أولا بأول لتسيير الحركة المرورية.