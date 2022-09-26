الكويت تسلم ايطاليا رئاسة المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انطلقت اليوم الاثنين اعمال الدورة ال66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث سلمت دولة الكويت باعتبارها الرئيس السابق للمؤتمر العام رئاسة الدورة الحالية الى ايطاليا بحضور ممثلين رفيعي المستوى من كافة الدول الاعضاء في الوكالة.

وسلم سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام رئاسة الدورة الحالية الى سفير ايطاليا لدى المنظمات الدولية اليساندرو كورتيزي.

ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح كلمة دولة الكويت عبر تقنية الفيديو يسلط الضوء فيها على التعاون القائم بين الكويت والوكالة الدولية في مختلف المجالات ودور الوكالة المحوري في تعزيز الاستخدامات الامنة والسلمية للطاقة الذرية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي وفي تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وسيناقش المؤتمر الذي يستمر خمسة ايام عددا من الملفات النووية الحساسة لاسيما برنامج ايران النووي وقدرات كوريا الشمالية النووية اضافة الى قضايا الحد من الانتشار النووي واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وسينظر المؤتمر العام في جملة من مشاريع القرارات المتعلقة بهذه القضايا تمهيدا لاعتمادها في ختام الدورة يوم الجمعة المقبل.