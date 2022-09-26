بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 60.05 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 05ر60 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7184 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر232 مليون سهم عبر 17606 صفقة نقدية بقيمة 12ر74 مليون دينار (نحو 5ر224 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5409 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 9ر118 مليون سهم عبر 6119 صفقة نقدية بقيمة 17ر12 مليون دينار (نحو 8ر36 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر88 نقطة ليبلغ مستوى 03ر8033 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 في المئة من خلال تداول 5ر113 مليون سهم عبر 11487 صفقة بقيمة 9ر61 مليون دينار (نحو 5ر187 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر39 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5584 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 في المئة من خلال تداول 7ر105 مليون سهم عبر 4757 صفقات نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 11ر32 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (نابيسكو) و(وربة ت أ) و(ع عقارية) و(بترولية) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(صناعات) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (المنار) و(أرجان) و(وثاق) و(التخصيص) من الأكثر انخفاضا.