سعر سلة “اوبك” يتراجع بواقع دولارين و84 سنتا لتستقر عند 92.67 دولارا للبرميل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الاثنين إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولارين و 84 سنتا ليستقر عند 67ر92 دولارا للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد ان كان السعر 51ر95 دولارا الخميس الماضي.

وذكرت (أوبك) في نشرتها ان المعدل السنوي لسعر السلته للعام الماضي بلغ 89ر69 دولارا للبرميل.

واتفق وزراء الطاقة في تحالف (أوبك +) في الخامس من سبتمبر الجاري على تعديل انتاج شهر سبتمبر من النفط بزيادة مئة ألف برميل يوميا مقارنة ب648 المتفق عليها في اجتماع يوليو الماضي.

وجاء في بيان تحالف (أوبك +) أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الامدادات.

واكد البيان استعداد المنتجين من داخل المنظمة وخارجها لعقد اي اجتماع طارئ لمناقشة تطورات السوق النفطية إذا استدعت الحاجة ذلك.

وكانت (أوبك) قد توقعت في تقريرها الدوري الأخير زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل بمقدار 7ر2 مليون برميل يوميا ليصل الى إجمالي 103 ملايين برميل في اليوم مقارنة ب3ر100 مليون برميل هذا العام مدفوعا بارتفاع الطلب من قبل الدول المستهلكة الرئيسة وفي مقدمتها الولايات المتحدة.