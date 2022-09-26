المضبوطات

الجمارك: ضبط 15 كيلو كيميكال في طردين أوروبيين بالجمرك الجوي

26 سبتمبر، 2022
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تمكّن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوي من ضبط طردين بوزن 15 كيلو غراماً يحتويان على مادة الكيميكال المخدرة.

وفي التفاصيل التي كشف عنها مدير الجمرك الجوي مطلق العنزي قائلاً إن مفتشي الجمارك اشتبهوا في طردين قادمين من إحدى الدول الأوروبية على اعتبار أنهما عينات أعشاب، ولكن بفطنة مفتشي النوبة وفريق الاستهداف المساند وبتفتيشها بدقة وعناية، تم الكشف عن احتوائها على 15 كيلو غراماً من مادة الكيميكال المخدرة.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

ومن جهته أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بعمل رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية، وحثهم على التدقيق على الصادرات والواردات، وذلك لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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26 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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