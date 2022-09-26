“فورتشن بينك” ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف

أعلنت دار كريستيز الاثنين أن ماسة وردية عملاقة، وهي حجر نادر للغاية، ستُعرض في مزاد بجنيف في تشرين الثاني/نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار.

هذه الجوهرة التي يزيد وزنها عن 18 قيراطًا هي أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه الجودة تُطرح للبيع في المزاد على الإطلاق، بحسب دار كريستيز.

وقُدرت قيمة الماسة التي ستباع بالمزاد لأول مرة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بسعر يراوح بين 25 و35 مليون دولار.

ووُضعت الماسة على خاتم، ويحيط بها من الجانبين ماسة بيضاء كبيرة. وتزن هذه الماسة 18,18 قيراطًا بالضبط، وهو رقم يحمل دلالات إيجابية بحسب كريستيز.

وقالت الخبيرة في دار كريستيز أنجيلا بيردين لوكالة فرانس برس إن “وزنها الملائم البالغ 18,18 قيراطا (…) يجلب في الواقع حظا سعيدا للمالك الجديد”.

وأضافت “إنه حجر جميل، من النادر جداً العثور على ماسة وردية، ماسة وردية فاتحة، بهذا الحجم، ولا أعرف أين يمكن إيجاد ماسة أخرى مشابهة”.

وتُعد “فورتشن بينك” أكبر ماسة وردية لامعة على شكل إجاصة تُطرح للبيع في المزاد حتى الآن، ولكن بيعت ماسات أخرى أكبر حجماً على شكل وسادة.

في العام 2018، باعت كريستيز ماسة وردية مذهلة عيار 18,96 قيراطًا، “بينك ليغاسي”، في مقابل أكثر من 50 مليون فرنك سويسري، أو 49,9 مليون دولار في ذلك الوقت، وهو سعر قياسي للقيراط لحجر من هذا اللون.

واشترت هذه الماسة المقطوعة بالزمرد والمكتشفة قبل حوالى قرن في جنوب إفريقيا، شركة المجوهرات الأميركية هاري وينستون، التابعة لمجموعة الساعات السويسرية سواتش التي أعادت تسميتها على الفور ب”وينستون بينك ليغاسي”.

وفي العام السابق، لم تعثر “راج بينك”، وهي أكبر ماسة وردية كثيفة في العالم تزن 37,3 قيراطًا وتبيعها دار سوذبيز في المزاد، على من يشتريها. وكانت قيمتها مقدرة بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.