رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: طرق “تعز” ستفتح بـ”السلم أو بالإرادة الشعبية”

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن طرق محافظة (تعز) وغيرها من المحافظات التي تحاصرها ميليشيات الحوثي “ستفتح عاجلا ام اجلا بالسلم او بالارادة الشعبية العارمة”.

وقال العليمي في خطاب بمناسبة الذكرى ال60 لثورة 26 سبتمبر مساء امس الاحد إن ميليشيات الحوثي تصر على إغلاق طرق محافظة (تعز) ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام وإفشال أي جهود من اجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف بأن الهدنة الأممية التي تسري في البلاد منذ نحو ستة أشهر لم تكن هي الغاية وإنما جاءت استجابة لنداءات الشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وشدد على أن الذهاب إلى خيار السلام لا يحمل أدنى تفريط في الثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.

وأوضح أن الرئاسة والحكومة اليمنية أوفت بكافة التزاماتها المقررة وفقا للهدنة من فتح مطار صنعاء وتسهيل الرحلات والسماح بتدفق أكثر من 50 سفينة محملة بالمشتقات النفطية عبر ميناء (الحديدة) مبينا أن المليشيات الحوثية رفضت في المقابل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بفتح طرق (تعز) والمدن الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ.

وأشار إلى أن “الشرعية انتصرت بصمودها الأسطوري عندما كان الخيار هو السلاح وستنتصر عندما يكون السلام هو المسار بدعم لا نظير له من الأشقاء الشجعان في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات”.

ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء استجابة للتحديات المحدقة باليمن وفي المقدمة خطر الامامة والارهاب والجوع غدى أكثر تفاؤلا اليوم من أي وقت مضى وأفضل مما كانت البلاد عليه غداة انقلاب ميليشيات الحوثي واستيلائها على مؤسسات الدولة و”سنكون افضل واقوى في العام التالي”.

وشدد على أن المجلس ماض في تحقيق تطلعات اليمنيين على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية ودورة الحياة الاقتصادية والمشاركة الواسعة في اعادة اعمار وتنمية البلد المدمر.