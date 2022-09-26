البلدية: إغلاق 5 سراديب بمنطقة الجابرية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي برصد 5 سراديب مخالفة بمنطقة الجابرية يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلها .

وفي هذا السياق، كشف رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان بأن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي على السراديب المخالفة بمنطقة الجابرية أسفرت عن غلق 5 سراديب لاستغلالهم في غير الأغراض المرخصة من أجلها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السراديب المخالفة بغلقها وتوجيه إنذارات لأصحاب العقارات بإخلائها وإزالة أسباب المخالفة والغلق وإلا سيتم وضع بلوك على العقار.

من حملة البلدية

ولفت إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية بكافة مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة والتأكد من التزام أصحاب العقارات بالقوانين واللوائح البلدية ، مبينا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالغلق وتوجيه إنذارات بإزالة أسباب المخالفة بالإخلاء طواعية أو وضع بلوك على العقار.

من حملة البلدية