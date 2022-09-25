القادسية يخسر من الهلال السعودي في مهرجان اعتزال الحارس الدولي نواف الخالدي

القادسية يخسر من الهلال السعودي في مهرجان اعتزال الحارس الدولي نواف الخالدي

خسر نادي القادسية الكويتي لكرة القدم من نظيره الهلال السعودي بهدفين نظيفين في مهرجان اعتزال الحارس الدولي لنادي القادسية ومنتخب الكويت نواف الخالدي.

واستضاف استاد جابر الدولي هذا المهرجان وسط حضور جماهيري اتى لوداع الخالدي وكانت لفتة مميزة بقبول نادي الهلال السعودي الدعوة لمشاركة الحارس الدولي في اعتزاله.

وبدأ المهرجان بدخول الخالدي الى أرضية الملعب مع ابنائه لوداع الجماهير التي قابلته بالتصفيق والهتاف باسمه تقديرا للمسيرةالحافلة التي يمتلكها.

وقبل بداية اللقاء دخل اللاعبون أرضية الملعب فيما نزل راعي الحفل فواز الحساوي ورئيس نادي الهلال فيصل بن فهد مع نواف الخالدي لمصافحة اللاعبين واخذ صور تذكارية حيث قدم رئيس الهلال درعا تذكارية للخالدي.

وبدأ الهلال المباراة بقوة بعدما سجل محترفه فييتو الهدف الاول بالدقيقة الرابعة بعد ان ارتدت الكرة من يد الحارس ليكملها في الشباك القدساوية فيما اضاف المحترف ايغالو الهدف الثاني في آخر لحظات المباراة بالدقيقة 2+90 لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

يذكر أن نواف الخالدي حارس دولي سابق ولعب في بداياته لنادي خيطان ثم انتقل الى نادي القادسية ومثل المنتخب الكويتي وكان قائدا له.