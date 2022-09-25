العميد الركن فيصل دشتي: أهمية توحيد المصطلحات العسكرية لتعزيز التعاون بين الجيوش العربية

أكد مسؤول عسكري كويتي اليوم الاحد أهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية لتعزيز التعاون المشترك بين الجيوش العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير التعليم المشترك بهيئة التعليم العسكري بدولة الكويت العميد الركن فيصل دشتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت الى أعمال الدورة ال61 للجنة توحيد المصطلحات العسكرية والتي تعقد على مدى اسبوعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال دشتي إن توحيد جميع المصطلحات العسكرية المستخدمة للقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي بالدول العربية يساهم في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة.

صورة جماعية

واشار الى العلاقات القوية والمتميزة التي تربط دولة الكويت مع المجتمع الدولي موضحا ان توحيد المصطلحات العسكرية من شأنه المساهمة في تعزيز التعاون العسكري المشترك بين الكويت والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

وتناقش اللجنة على مدى أسبوعين استكمال تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية العملياتية للقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وذلك بقصد تجميعها وإصدار معجم للمصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن توحيد جميع المصطلحات العسكرية المستخدمة في القوات المسلحة العربية حتى عام 2022.