مدير جامعة الكويت يقوم بجولة تفقدية في كليات الحرم الجامعي بالشويخ بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2023/2022

قام مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي بجولة تفقدية في الحرم الجامعي في الشويخ شملت كلية العلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وذلك للاطلاع على استعدادات الكليات لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2022، ورافقه بالجولة كل من: أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د. محمد زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د. محمد الأنصاري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د. علي المطيري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د. محمد الملا، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د. عبدالله المحيسن، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. حنين الغبرا، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي.

وكان في استقبال مدير الجامعة في كلية العلوم الاجتماعية القائم بأعمال عميد الكلية الأستاذ الدكتور مها السجاري والعمداء المساعدين بالكلية وعدد من قياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، كما كان في استقباله في كلية الحقوق القائم بأعمال عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الرضوان والعمداء المساعدين وعدد من قياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

من الجولة

وجال مدير الجامعة على الفصول الدراسية والمختبرات والقاعات المختلفة فضلاً عن زيارة مكتب التوجيه والإرشاد في كل كلية للاطلاع عن قرب على عملية التسجيل والتأكد من استكمال الجداول الدراسية الخاصة بالطلبة، والتعرف على المشكلات التي تواجههم لحلها واستمع إلى ملاحظات ومقترحات أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وخلال الجولة ذكر مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي أنه تم الاطلاع على استعدادات الكليات من ناحية استقبال الطلبة والتحضيرات التي عادة ما تسبق كل عام دراسي جديد، مؤكداً حرص الإدارة الجامعية على زيارة مكاتب العمداء المساعدين للشؤون الطلابية للتأكد من استكمال الجداول الدراسية.

وأشاد أ.د. الرومي بالجهود المبذولة من قبل عمادات الكليات لخدمة الطلبة والطالبات وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن عملية التسجيل تسير على أكمل وجه والكليات مهيئة لاستقبال الطلبة.

من الجولة

ومن جانبه بين أمين عام الجامعة بالإنابة الأستاذ الدكتور محمد زينل أن هذه الجولة تعتبر جزءًا من عدة جولات قام بها المدير في المواقع الجامعية للترحيب بالطلبة وتهنئتهم وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالعام الجامعي الجديد وللوقوف عما إذا كان يوجد مشكلات في الإمكان حلها وتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلبة.

وبدوها هنأت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أ.د مها السجاري الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والإدارية بجامعة الكويت بمناسبة عودة الدراسة الحضورية التفاعلية بالعام الدراسي الجديد 2023/2022 وعودة الأنشطة الثقافية والفعاليات ضمن أسوار جامعة الكويت.

وأعربت عن سعادتها بإقبال الطلبة على الدراسة خلال أول يوم دراسي، مبينة حرص الجامعة بكافة كلياتها وتحديداً كلية العلوم الاجتماعية على تنظيم اللقاءات التنويرية الإرشادية لتوضيح أهم الضوابط الخاصة بالخطة الدراسية للطلبة وقواعد التحويل والدراسة.

من الجولة

وتقدمت أ. السجاري للإدارة الجامعية ممثلة بمدير جامعة الكويت أ. د يوسف الرومي بالشكر على حرص الإدارة على التواجد الدائم وتشجيعها المستمر لكل فعاليات كلية العلوم الاجتماعية وجامعة الكويت بشتى كلياتها، وتفقد سير العملية التعليمية في أول يوم بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد.

ومن جانبه أعرب القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د. عبدالرحمن الرضوان عن سعادته بزيارة مدير الجامعة لكلية الحقوق للاطلاع على مدى جاهزية الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد مؤكداً على أهمية هذه الزيارات التي تشجع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على بذل المزيد من الجهد الذي يصب في مصلحة العملية التعليمية، متقدماً بالشكر الجزيل لمدير الجامعة على تشجيعه ودعمه للكلية.

من الجولة