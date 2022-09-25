نزاهة: الإجراءات والتدابير المطلوبة لتحسين بيئة العملية الانتخابية ورفع كفاءة العمل البرلماني

قالت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في بيان لها بمناسبة قرب انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022، فإن الهئية تود الإشارة إلى ما شهدته الأحداث الانتخابية السابقة وما لازمها من مشاهد بهدف استخلاص أفضل الممارسات التي من شأنها خلق مناخ انتخابي يساعد الناخبين والمرشحين على حد سواء في مباشرة حقوقهم وأداء واجباتهم بشكل نزيه وديمقراطي يليق بمكانة دولة الكويت وشعبها.

وأضافت الهيئة انطلاقا مما قامت به (نزاهة) من جهود بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في مجال تعزيز البيئة الانتخابية، وما رصدته من ملاحظات للمراقبين الدوليين والمحليين لعمليات الانتخاب التي جرت في السنوات الماضية تورد (نزاهة) بعض الإجراءات والتدابير لتحسين بيئة العملية الانتخابية ورفع كفاءة العمل البرلماني:

تنظيم تمويل الحملات الانتخابية:

من خلال تحديد جهة تشرف عليها ووضع سقف للإنفاق ووجود الآليات التي تمكن من رقابة هذه الحملات من حيث التمويل والانفاق والتبرعات

مدونة السلوك البرلماني:

من خلال استحداث قواعد تنظم الأداء البرلماني للنواب لتصبح جزء من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يرسخ قيم النزاهة والافصاح والشفافية على غرار مدونات السلوك المعمول بها في الدولة في القطاع العام ومدونة سلوك السلطة القضائية والنيابة العامة.

تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة:

على نحو يكفل وجود جهة ذات صلاحيات واضحة للإشراف على الحدث الانتخابي، بما في ذلك:

اعداد قوائم الانتخاب والقيد وتحديثها بالتعاون مع الجهة المختصة

وضع خطة عامة للعملية الانتخابية منذ الإعلان عن الانتخابات حتى إعلان النتائج

تلقي شكاوى الناخبين والمرشحين وغيرهم

وضع قواعد تصويت الكويتيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية

وعليه تهيب (نزاهة) بأعضاء مجلس الأمة الذين سيمثلون الشعب بناء على انتخابات 2022 إيلاء هذه القوانين الاهتمام اللازم ومنحها أولوية خاصة ضمن جهودهم التشريعية المنوطة بهم متمنية أن يخرج المشهد الانتخابي بشكل يعكس الوجه الحضاري للعمل البرلماني الكويتي، كما تتمنى للجميع التوفيق في خدمة بلدنا الغالي وإعلاء رايته عالية خفاقة