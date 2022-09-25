ثلاثة فرق إطفاء سيطرت على حريق منزل بمنطقة الحساوي

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق إندلع في منزل عربي ظهر اليوم الأحد بمنطقة الحساوي.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق في بيت عربي مكون من ثلاثة أدوار وعلى أثره قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية ومشرف، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق في الدور الأرضي وممتد للأدوار العلوية.

وأضافت أن فرق الإطفاء باشرت في عملية مكافحة الحريق وتمكنت من محاصرته وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.