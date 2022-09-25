وزارة الداخلية

الداخلية: تدريبات بالذخيرة الحية تقيمها خفر السواحل في ميدان الرماية البحري “ALFA”

25 سبتمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخليـة أن الإدارة العامـة لخفـر السواحـل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) خلال الفترة مـن الاثنين 26-9-2022 حتى الثلاثاء 27-9-2022، وذلـك مـن الساعة الثامنة صباحاً وحتـى الساعة الثالثة عصـراً.

وأوضحت الإدارة أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيـد بعمـق 11 ميـل بحـري باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتداداً إلى جزيرة عوهـة بعمق 15 ميـل بـحـري باتجاه الشمال الشرقي وتبعـد عـن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميـل بحـري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطـول 15 ميـل بحـري وعـرض 11 ميـل بحـري.

وحذرت الإدارة جميع رواد البحـر مـن الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة ومؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب، وذلك من أجل سلامة الجميع.

المصدر
وزارة الداخلية
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25 سبتمبر، 2022
0 22 دقيقة واحدة

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