شركة معرض الكويت الدولي: عودة نشاط المعارض المتخصصة في القاعات الرئيسية بعد تسلمها من وزارة الصحة

شركة معرض الكويت الدولي: عودة نشاط المعارض المتخصصة في القاعات الرئيسية بعد تسلمها من وزارة الصحة

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي اليوم الاحد عن عودة نشاط المعارض المتخصصة في القاعات الرئيسية بعد تسلمها من وزارة الصحة الكويتية بداية أكتوبر المقبل حيث استخدمت كمحاجر صحية ومراكز تطعيم اثناء أزمة وباء (كورونا).

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في الشركة باسمة الدهيم في بيان صحفي بمناسبة قرب إنطلاق معارضها الدورية ان الشركة بكامل استعداداتها لاحتضان كبرى المعارض خلال الفترة المقبلة عبر القاعات الرئيسية بعد تجهيزها وصيانتها وفق أحدث التصاميم والتقنيات الحديثة.

وأضافت أن الشركة في صدد إحتضان معارض دورية اعتاد عليها الزوار سواء كانت محلية او دولية كمعارض العطور والساعات والكتاب والبناء والذهب مؤكدة أهميتها في تحقيق فرص تسويقية عبر التقاء ممثلي الشركات مع العملاء بشكل مباشر لتقديم خدماتهم.

وأكدت أن الشركة سخرت كافة إمكانيتها لتجهيز فرق متخصصة ستعمل على تطهير وتعقيم تلك القاعات وتجهيزها متوقعة ان تشهد المعارض خلال الفترة المقبلة اقبالا واسعا من الزوار لاقتناء إحتياجاتهم.

يذكر أن معرض الكويت الدولي هو أكبر معرض للمعارض في البلاد وتأسس عام 1971 ويقع في منطقة مشرف ويتكون من قاعات رئيسية كبيرة مغطاة ومكيفة ومزودة بأحدث التقنيات الحديثة وتستضيف الشركة أكثر من 45 حدثا سنويا منها معرض الكويت للكتاب والعطور والملابس والغذاء والبناء.