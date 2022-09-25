الصحة: تغطية علاج الحالات الطارئة للمتقاعدين خارج البلاد عند تعرضهم لعارض صحي طارىء

في إطار حرص وزارة الصحة على تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المتقاعدين من وثيقة تأمين “عافية”، وببادرة من وزير الصحة د. خالد السعيد، تمكنت الوزارة من التوصل لاتفاق مع شركة الخليج للتأمين على تغطية علاج الحالات الطارئة للمتقاعدين خارج البلاد عند تعرضهم لعارض صحي طارىء.

وأوضحت الوزارة أن التغطية التأمينية التكميلية لعلاج تلك الحالات مجانية، إضافة على العقد الخاص بتأمين عافية، دون أن يكون هناك أي زيادة في تكلفة العقد على المال العام.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة هذه التغطية سنة كاملة، اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل، بتغطية مالية تبلغ 35 ألف دولار أمريكي لكل متقاعد، وتشمل التغطية بجميع الدول باستثناء مناطق الحروب، كما تشمل التغطية مصاريف العلاج الطاريء بحالة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالات الإخلاء الطبي أثناء، وكذلك نقل الجثمان في حالة الوفاة لا قدر الله.

كما تنوه الوزارة إلى أن التغطية مطابقة لمتطلبات فيزا دول الإتحاد الأوروبي “شنغن”، مذكرة بأن وثيقة التأمين التكميلية الخاصة بهذه التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين الذين استلموا بطاقة التامين “عافية” على موقع الشركة الالكتروني عند طلب المتقاعد المؤمن عليه هذه الوثيقة التي يمكن تقديمها عند طلب تاشيرة الشنغن، مرفقا مع الوثيقة التعليمات اللازمة باستخدامها.

هذا وتثمن وزارة الصحة جهود القائمين على الشركة المنفذة لبرنامج “عافية” شركة الخليج للتأمين، وتعاونهم المستمر والذي يصب في مصلحة الشريحة المستفيدة من التأمين، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.