خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك مملكة البحرين في قصر السلام بجدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين.

من الاستقبال

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

من الاستقبال

كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، والشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، والشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وإبراهيم بن محمد القعود رئيس الطيران الملكي.

من الاستقبال من الاستقبال