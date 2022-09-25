“السكنية”: الانتهاء من تسليم البنية التحتية لـ9800 قسيمة لمساكن منخفضة التكاليف

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من تسليم البنية التحتية ل9800 قسيمة بمشروع مساكن منخفضة التكاليف الذي يقع على طريق السالمي ويبعد عن منطقة الجهراء 16 كيومترا.

وقالت (السكنية) في بيان صحفي اليوم الأحد ان مساحة القسيمة الواحدة تبلغ 200 متر مربع ويحتوي المشروع على خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بمحطات الكهرباء الفرعية.

وأوضحت أن المشروع بدء في 12 ديسمبر 2018 وتم تسليمه في 29 مايو 2021 مشيرة إلى أن (المساكن منخفضة التكاليف) من المشاريع الحيوية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها لتكون بديلا عن المساكن القائمة بمنطقتي تيماء والصليبية التي تبعد عن مدينة الجهراء 16 كيلومترا جنوب طريق السالمي ويتضمن مساحة للسكن الخاص تقدر ب5ر144ر300 متر مربع.

وبينت ان المشروع سيتضمن منطقة سكن استثماري بمساحة 48 ألف متر مربع ومباني عامة وخدمات ومنطقة حرفية (مخازن وقسائم حرفية) ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن أبراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بالاضافة لطرق رئيسية.

ولفتت إلى أن المؤسسة ستطرح ثلاث مناقصات للبيوت ومباني الخدمات العامة التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها خلال يناير 2023.