وزارة الصحة تطلق حملة تطعيمات الشتاء اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الصحة عن تدشينها لحملة تطعيمات الشتاء (الانفلونزا الموسمية والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري) لموسم 2022/2023 اعتبارا من اليوم الأحد وذلك عبر 46 مركزا صحيا في جميع المحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم أن الحملة تشمل تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية والتطعيم المضاد للالتهاب الرئوي البكتيري الحاد (نيموكوكال).

وأشار الدكتور السند إلى أن الطعوم متوفرة في جميع مراكز التطعيم التي حددتها الوزارة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى ان الحصول على الخدمة يتطلب الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص للوزارة والتسجيل لأخذ موعد مسبق.

من جانبه أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الصحة العامة في الوزارة الدكتور حمد بستكي في تصريح مماثل على أهمية المبادرة لتلقي التطعيم ما لم يوجد هناك أي مانع طبي مؤكدا أن التطعيم يحد من احتمالية الإصابة وفي حال الإصابة يحد من مضاعفاتها ويقلل من دخول المستشفيات بسبب المضاعفات.

وأوصى بستكي بأن تتلقى الحوامل تطعيم الانفلونزا وليس تطعيم (النيموكوكال) في أي وقت من أوقات الحمل لتحقيق الحماية مشيرا إلى أهمية تطعيم الانفلونزا أيضا لفئة المرضعات والأطفال تحديدا من سن ست شهور إلى خمس سنوات وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم لحمايتهم وحماية من معهم من المضاعفات الشديدة الناجمة عن الإصابة بالانفلونزا.

وأشار الدكتور بستكي إلى إمكانية إعطاء أي نوع آخر من الطعوم في أي وقت قبل أو بعد تطعيم الإنفلونزا أو النيموكوكال ما لم يوجد هناك أي مانع للتطعيم لافتا إلى ان هذه الطعوم يمكن أخذها في أي وقت خلال موسم الشتاء.