“مركز العجيري”: في حدث فلكي لم يتكرر منذ 1963 سيكون كوكب المشتري بأقرب نقطة له من الأرض غدا

“مركز العجيري”: في حدث فلكي لم يتكرر منذ 1963 سيكون كوكب المشتري بأقرب نقطة له من الأرض غدا

قال مركز العجيري العلمي إن كوكب المشتري سيكون في أقرب نقطة له من الأرض مساء يوم غد الاثنين مشيرا الى انه حدث فلكي مميز لهذا العام لم يتكرر منذ عام 1963.

وذكر مدير العلاقات العامة في المركز الفلكي خالد الجمعان في بيان صحفي اليوم الاحد إن كوكب المشتري الذي يعد أضخم كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق سيكون هذه الأيام أكثر لمعانا وأكبر حجما نسبيا.

وأضاف الجمعان ان السماء مليئة بالأجرام السماوية والأقمار الصناعية التي تعطي انطباعا أوليا عند رؤيتها عن بعد دون استخدام التليسكوب بأنها نجوم لامعة لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك موضحا أن كوكب المشتري يظهر في السماء كنجم لامع ويشتد لمعانه أكثر في طور التقابل في شهر سبتمبر الجاري.

وأشار الى ان هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام السنة لرصد وتصوير كوكب المشتري الذي يشكل نظاما خاصا به مع أقماره ال80 التي تدور حوله وهو الكوكب الخامس من حيث الترتيب في المجموعة الشمسية اضافة الى انه يعد أحد حراس الأرض نظرا لجاذبيته العالية التي تقوم “بقنص” أي جرم سماوي يتجه إلى الأرض.

ولفت إلى أنه يمكن رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة في اتجاه الشرق وحتى الفجر وهو يشق طريقه باتجاه الغرب وسيكون المشهد اكثر وضوحا عند استخدام الأجهزة والتلسكوب التي ستتيح رؤية تفاصيل اكثر.