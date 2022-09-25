وزير التربية يقوم بجولة تفقدية على عدد من مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لتفقد سير العمل

وزير التربية يقوم بجولة تفقدية على عدد من مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لتفقد سير العمل

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح، والهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور وابنائنا المتعلمين بمناسبة العودة الشاملة للدراسة لرياض الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2022 – 2023.

جاء ذلك خلال قيام معالي وزير التربية الدكتور علي المضف يرافقه الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بجولة تفقدية على مجموعة من مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في مختلف المناطق التعليمية للاطمئنان على سير العمل.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

وشملت الجولة مدرسة سمية الابتدائية بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، وروضة الدرة التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وروضة الكويت التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، هذا بالإضافة إلى مدرسة سعد رجب الرفاعي الإبتدائية بنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، ومدرسة عبدالمحسن البحر التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.

وأشار الدكتور علي المضف إلى أن وزارة التربية بكافة قطاعاتها قامت بالإستعدادات اللازمة لإستقبال الطلبة، مشيدا بكافة الجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاعات المعنية والإدارات المدرسية والعمل بجد واجتهاد لتجاوز جميع العقبات من أجل استقبال العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

كما أشاد الدكتور علي المضف بجهود أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس وكذلك المناطق التعليمية، معرباً عن آماله في تحقيق وزارة التربية الأهداف المنشودة خلال العام الدراسي.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية

وأكد الدكتور علي المضف حرصه الشديد في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية، وتسخير كافة الامكانات والسبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي.

وفي الختام، تمنى المضف السداد والتوفيق للمعلمين والإداريين في كافة المناطق التعليمية، والتفوق والنجاح لأبنائنا الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي 2022 – 2023.

من الجولة التفقدية من الجولة التفقدية