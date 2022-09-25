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الإطفاء: حريق الفندق غير المأهول بفعل فاعل متعمد

25 سبتمبر، 2022
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أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة في حادث الحريق الذي اندلع في سرداب فندق غير مأهول يتكون من سرداب وأرضي وعدد 7 أدوار بمنطقة الرقعي وذلك مساء يوم أمس السبت الموافق 2022/09/24.

وقد تبين أثناء المعاينة الفنية بأن منطقة بداية الحريق في قاعة أفراح بالسرداب وتحديدا في منتصف القاعة نظرا لشدة الضرر وعمق التفحم بالمحتويات (كراسي وكنبات اسفنجية) حيث جاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد .

المصدر
بيان صحفي
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25 سبتمبر، 2022
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