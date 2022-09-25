بورصة الكويت تشارك في مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر

شاركت بورصة الكويت في مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر (EFG Hermes One-on-One) والذي أقيم في دبي يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر واستمر الى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، وذلك بهدف تسليط الضوء على مستجدات الشركة، وأبرز انجازاتها، بالإضافة إلى استعراض المعلومات المالية وتطلعات قطاع الأعمال أمام جمهورٍ من المستثمرين المحتملين.

اجتمعت البورصة مع عشرين شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي خلال مشاركتها في هذا المؤتمر البارز، حيث أبدا المشاركين اهتماماً كبيراً بالتعرف على أحدث تطورات الشركة. ذلك واستعرض ممثلو البورصة بياناتها المالية، وآخر المستجدات في خطتها لتطوير سوق ماليٍ يتمتع بالسيولة والشفافية من خلال تنفيذ مجموعةٍ من التحسينات والمشاريع التنظيمية بهدف تعزيز مكانة السوق المالي محلياً وعالمياً.

يعتبر مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر الأكبر من نوعه في العالم لبحث فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، ويشهد مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لمئات الشركات من كافة دول المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع كبرى المستثمرين الدوليين بالعديد من المؤسسات المالية والشركات العائلية بقاعدة أصول تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.

رئيس قطاع الشؤون المالية لبورصة الكويت نعيم آزاددين

تعليقاً على مشاركة الشركة، صرح رئيس قطاع الشؤون المالية لبورصة الكويت، نعيم آزاددين: “اجتمعنا مع 20 شركة استثمارية رائدة في هذا المؤتمر البارز، وسلطنا الضوء على أبرز انجازاتنا ومعلومات الشركة المالية. تحرص بورصة الكويت على تسويق وترويج سوق المال الكويتي، وذلك لتعزيز مكانته محلياً وعالمياً. كما تشكل الشركة نموذجا يحتذى به للشركات المدرجة، حيث نسعى للتأكيد على كفاءتنا العالية، والقيمة المضافة التي نوفرها، وتميزنا في تنفيذ الإجراءات التطويرية التي تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتوسع لعملياتنا”.

حققت بورصة الكويت صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 10.7 مليون دينار كويتي عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك بزيادة ملحوظة قدرها 36.8% مقارنةً بالأرباح المسجلة عن نفس الفترة من العام 2021، والتي سجلت الشركة خلالها ربحاً صافياً بلغ 7.8 مليون دينار كويتي. ذلك وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى حوالي 110.8 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها حوالي 4% مقارنةً بالإجمالي المسجل عن نفس الفترة من العام 2021 والذي بلغ 106.5 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 52.6 مليون دينار كويتي في 30 يونيو 2021 لتصل إلى 58.3 مليون دينار كويتي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة بلغت 10.8%. هذا وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 18.4 مليون دينار كويتي، بزيادةٍ قدرها 21.8% عن نفس الفترة من العام 2021، والتي بلغت حوالي 15.1 مليون دينار كويتي.

كما أضاف أزاد دين: “تواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي سعياً لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المهمة التي تتيحها الشركة لكافة المشاركين في السوق. كما تدرك الشركة دورها المحوري كمحرك للنمو والتنمية في السوق المالي الكويتي.”

تأتي مشاركة بورصة الكويت في مؤتمرات المنظمات العالمية البارزة والمتخصصة في مجال أسواق المال ضمن إطار هدفها لتعزيز مكانة بورصة الكويت كشركة رائدة في قطاع أسواق المال. كما تحرص الشركة على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات لاكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة.

كما يذكر أن بورصة الكويت كثيرا ما حرصت على الترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه عالمياً عبر عقد حزمة من اللقاءات الهادفة إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بمستجدات سوق الكويت، ومشاريع التطوير، والفرص والمميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة فيه، علماً بأن بورصة الكويت دائماً ما تشجع وتعمل على استقطاب أنظار واهتمام مديري صناديق الاستثمار نحو السوق الكويتي.

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.