الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية

بعض الطرق والشوارع تشهد ازدحاما مروريا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

25 سبتمبر، 2022
0 31 أقل من دقيقة

شهدت بعض الطرق والشوارع الرئيسة في البلاد صباح اليوم الأحد ازدحاما مروريا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وسط جهود كبيرة للقطاعات الأمنية المعنية لتيسير الحركة المرورية في كل المناطق.

ازدحام مروري تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد في بعض الطرق والشوارع الرئيسية
الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية

ومن أجل تحقيق أعلى قدر من الأمن والسلامة دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الحرص التام على العبور الآمن للطلبة من خلال خطوط عبور المشاة والانتباه عند نزولهم وصعودهم إلى المركبات مهيبة بالجميع التعاون مع رجال المرور واتباع الارشادات المرورية الخاصة بذلك.

بعض الطرق الرئيسية تشهد ازدحام مع بدأ العام الدراسي الجديد
جانب من الازدحام المروري

المصدر
كونا
الوسوم
25 سبتمبر، 2022
0 31 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الأرصاد”: طقس غير مستقر ورياح نشطة مثيرة للغبار

25 سبتمبر، 2022

الإطفاء: حريق الفندق غير المأهول بفعل فاعل متعمد

25 سبتمبر، 2022

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع يستقبل سلطان البهرة

25 سبتمبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع

25 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى