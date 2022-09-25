بعض الطرق والشوارع تشهد ازدحاما مروريا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

بعض الطرق والشوارع تشهد ازدحاما مروريا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

شهدت بعض الطرق والشوارع الرئيسة في البلاد صباح اليوم الأحد ازدحاما مروريا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وسط جهود كبيرة للقطاعات الأمنية المعنية لتيسير الحركة المرورية في كل المناطق.

ازدحام مروري تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد في بعض الطرق والشوارع الرئيسية الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية

ومن أجل تحقيق أعلى قدر من الأمن والسلامة دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الحرص التام على العبور الآمن للطلبة من خلال خطوط عبور المشاة والانتباه عند نزولهم وصعودهم إلى المركبات مهيبة بالجميع التعاون مع رجال المرور واتباع الارشادات المرورية الخاصة بذلك.

بعض الطرق الرئيسية تشهد ازدحام مع بدأ العام الدراسي الجديد جانب من الازدحام المروري